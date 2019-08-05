Не уступил дорогу машине ГАИ: чем обернется ДТП для жителя Лепельского района

4 августа 52-летний водитель не уступил дорогу при повороте, и в правое переднее крыло его «Audi» «прилетел» «Mitsubisi» ОГАИ Лепельского РОВД.

ДТП произошло в 7:40, когда житель Лепельского района, ехавший по трассе «Минск — Витебск» начал левый поворот в сторону автозаправки «Лукойл». При этом он не уступил дорогу патрульному автомобилю, ехавшему по встречке.

В результате столкновения обе машины получили повреждения. Люди не пострадали. В отношении водителя «Audi» составили административный протокол по части 10 статьи 18.14 КоАП, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Штраф, который уплатит водитель, составит как минимум 127 рублей 50 копеек, максимально возможная же сумма — 510 рублей. Кроме того его могут лишить прав.