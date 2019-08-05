На складе боеприпасов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края, где начался пожар и произошли взрывы, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Сейчас на складе идет локализация очага возгорания, заявили в пресс-службе Центрального военного округа. К работам привлечена пожарная бронетехника.

По данным военных, на территории склада произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Дежурные расчеты принимают меры по недопущению распространения огня.

В радиусе 20 километров от горящего склада, как подтвердили в МЧС, экстренно эвакуируют население. Для эвакуации выделены автобусы. Вместе с тем власти Ачинска сообщают, что угрозы горожанам в связи со взрывами нет. Поступили сведения о двух пострадавших.

О пожаре на территории воинской части в Ачинском районе стало известно днем 5 августа. Сообщалось об одном взрыве, но, по словам очевидцев и данным информационных агентств, слышны и другие.