По словам властей, благодаря оперативным действиям полиции удалось спасти сотни жизней

Президент США Дональд Трамп в воскресенье распорядился приспустить на пять дней государственные флаги на правительственных зданиях в знак скорби по жертвам трагических инцидентов в Эль-Пасо, штат Техас, и Дейтоне, штат Огайо.

Наша страна скорбит вместе с теми, чьи близкие были убиты в (результате_ двух трагических инцидентов со стрельбой… мы разделяем боль и страдание всех тех, кто пострадал в ходе этих двух бессмысленных нападений», – сказал президент.

В результате двух случаев массовой стрельбы в США, которые произошли в течение 13 часов, погибли 29 человек, десятки других получили ранения. Власти пытаются установить мотивы нападавших.

В результате стрельбы, которую открыл вооруженный человек в бронежилете в городе Дейтоне, штат Огайо, 9 человек погибли, по меньшей мере 27 получили ранения, в том число четверо – серьезные. В числе погибших оказалась сестра стрелявшего. Полицейские застрелили его менее чем через минуту после того, как он открыл огонь в ночь на воскресенье.

По мнению полиции, он действовал в одиночку, но его мотивы пока не установлены. По сообщениям СМИ, стрелком был 24-летний Коннор Беттс, который в социальных сетях идентифицировал себя как студента психологии в общественном колледже в районе Дейтона.

Мэр Дейтона Нэн Уэйли заявила, что оперативные действия полиции в оживленном районе города с множеством баров, ресторанов и других развлекательных заведений «спасли буквально сотни жизней».

По ее словам, у стрелка было полуавтоматическое оружие 223 калибра. Оружие именно такого размера применялось в одном из самых ужасных массовых убийств в США в последние годы – атаке в Ньютауне, штат Коннектикут, в 2012 году, в результате которой погибли 20 школьников и шесть взрослых.

Примерно за 13 часов до инцидента в Дейтоне другое массовое убийство произошло в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, где 20 человек были убиты и 26 получили ранения. Власти расследуют его как возможное преступление на почве ненависти, направленное против испаноязчыного населения.

Инциденты в Эль-Пасо и Дейтоне – это 21-е и 22-е массовое убийство с начала этого года, согласно базе данных, которую ведут информагентство Associated Press, газета USA Today и Северо-Восточный Университет.

Под массовым убийством понимается стрельба, в результате которой в одном месте гибнут, по меньшей мере, четыре человека, исключая стрелявшего. Согласно другой базе данных, с начала года в стране произошло более 250 инцидентов, в каждом из которых было убито или ранено не менее четырех человек.

Неделю назад, в воскресенье, вооруженный человек застрелил трех человек на фестивале чеснока в Гилрое, штат Калифорния.

После стрельбы в Дейтоне сенатор от Огайо Шеррод Браун выразил возмущение в связи с тем, что законодатели штата и Конгресс не одобряют усиления контроля над оружием. По его словам, заявлений политиков о том, что «в своих помыслах и молитвах они вместе с пострадавшими и их родными, недостаточно».

Президент США Дональд Трамп в воскресенье написал в Твиттере: «ФБР, правоохранительные органы муниципалитетов и штатов объединяют усилия в Эль-Пасо и Дейтоне, штат Огайон. В Дейтоне быстро собирается информация. Многое уже известно в Эль-Пасо. Правоохранительные органы действовали очень быстро в обоих случаях. Новая информация будет поступать в течение дня!»

«Да благословит Бог жителей Эль-Пасо, Техас. Да благословит Бог жителей Дейтона, Огайо», – написал он.

God bless the people of El Paso Texas. God bless the people of Dayton, Ohio.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

Несколько потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии – сенаторы Кори Букер и Берни Сандерс, а также бывший конгрессмен от Техаса Бето О’Рурк – заявили, что атмосфера ненависти, которая привела к стрельбе в Эль-Пасо, поддерживалась антииммигрантской риторикой Трампа.

«Дональд Трамп несет ответственность за это, – заявил Букер в эфире телекомпании CNN. – Он несет ответственность, потому что он сеет страх, ненависть и нетерпимость».

Однако исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни отверг любые попытки возложить вину на Трампа.

«Я виню людей, которые больны», – сказал он, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

«Это политический мотив сумасшедшего человека», – добавил он.

Шеф полиции Эль-Пасо Грег Аллен заявил, что полиция пытается найти подтверждение тому, что подозреваемый, взятый под стражу 21-летний белый мужчина, является автором сообщения в Интернете, в котором содержится предупреждение о массовой стрельбе, направленной против испаноязычного населения.

Полиция назвала имя подозреваемого. Это Патрик Крусиус, житель окрестностей Далласа, расположенного в сотнях километров от Эль-Пасо.

Сообщение появилось в Интернете примерно за час до стрельбы и содержало сетования на «вторжение латиноамериканцев» в Техас. Автор манифеста писал, что, как он предполагает, он будет убит в ходе нападения.

Автор манифеста отрицал, что является сторонником идеи превосходства белой расы, но выступал против «расового смешения» в США, призывая вместо этого к созданию территориальных анклавов по расовому признаку. В первом предложении этого документа выражалась поддержка обвиняемому в убийстве 51 человека в двух мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия, в марте этого года, предавшему гласности собственную теорию заговора, согласно которой небелые мигранты заменяют белых.

Конгрессмен от Техаса Хоакин Кастро опубликовал заявление в связи с событиями в Эль-Пасо.

«Эта подлая акция, направленная против испаноязычных американцев, была вдохновлена раскольнической и этнической риторикой, а боевое оружие сделало ее возможной», – утверждает он.

Формулировки в манифесте стрелка сообразуются с заявлениями президента Дональда Трампа, который характеризовал иммигрантов из стран Латинской Америки, как «захватчиков».

Кастро, будучи главой испаноязычного кокуса Конгресса, заявил: «Сегодняшняя стрельба – это суровое напоминание об опасности такой риторики».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в результате стрельбы были убиты трое граждан Мексики, а шесть мексиканцев получили ранения.

Трамп заявил в субботу, что он и первая леди Мелания Трамп направляют «сердечные помыслы и молитвы замечательным жителям Техаса».

Он также написал в Твиттере: «Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо, штат Техас, была не только трагедией, это было проявление трусости. Я знаю, что я вместе со всеми в нашей стране осуждаю сегодняшнее ненавистническое деяние. Никакие причины и предлоги никогда не оправдают убийство невинных людей».

Полиция начала получать многочисленные звонки с сообщениями о стрельбе в супермаркете Walmart и соседнем торговом комплексе Cielo Vista Mall примерно в 10:39 по местному времени.

Сержант Роберт Гомес, представитель департамента полиции Эль-Пасо, заявил, что большая часть выстрелов была произведена в Walmart, где находились более тысячи покупателей и более сотни сотрудников. По словам представителей властей, многие семьи решили воспользоваться временными налоговыми льготами, чтобы закупить школьные принадлежности.

«Это беспрецедентный случай для Эль-Пасо», – заявил Гомес.

По его словам, стрелок использовал штурмовую винтовку.

Город с населением около 680 тысяч человек, Эль-Пасо расположен на западе Техаса и граничит с мексиканским городом Хуарес.