Президент Беларуси сегодня встретился с начальником Оперативно-аналитического центра. Александр Лукашенко поинтересовался у Андрея Павлюченко выполнением президентских поручений по развитию центра.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались направления работы ОАЦ, кадровые вопросы. Андрей Павлюченко доложил о сопровождении центром резонансных уголовных дел, а также крупных инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба президента.

Какие именно дела обсуждались, не сообщается.

ОАЦ регулирует деятельность по обеспечению защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственные секреты, или иные сведения, охраняемые в соответствии с законодательством, от утечки по техническим каналам, несанкционированных и непреднамеренных воздействий.