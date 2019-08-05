Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает беспрецедентную интенсивность развития сотрудничества Беларуси с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Об этом он заявил сегодня на встрече с вице-президентом ЕИБ Вазилом Худаком, передает БЕЛТА.

«Для меня важно с вами встретиться еще и потому, что я просто должен по-человечески вас поблагодарить за то сотрудничество, которое у нас установилось. Смею заверить, что интенсивность этого сотрудничества и тот уровень, на который вышли, они беспрецедентны», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что рамочное соглашение с ЕИБ было подписано достаточно недавно — в мае 2017 года. «Но это только рамочное соглашение было. А буквально за прошлый год и за нынешний — 335 млн евро — за полтора года портфель Европейского инвестиционного банка по Беларуси», — констатировал президент.

Александр Лукашенко отметил, что ЕИБ финансирует в Беларуси ряд очень серьезных проектов. «Спасибо, правда, и другим банкам, которые по этим проектам являются соинвесторами», — сказал он.

Президент упомянул реконструкцию и модернизацию автомобильной дороги М7/Е28 Минск-Ошмяны-граница Литвы (Каменный Лог), реконструкцию соответствующего автодорожного пункта пропуска. «Это будет такая дорога, как у нас на Гомель, Могилев, Гродно. Это логистическая привлекательность. Вы знаете, что есть проблема с балтийским направлением», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко в целом подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры ведется не только в интересах Беларуси, но играет большую роль в международном плане. «Мы понимаем, что для Европы, России, Китая это тысячекилометровое окно через Беларусь весьма важно. И то, что мы сегодня здесь с вами делаем, — это не только для Беларуси, это для всего мира важнейшие артерии», — отметил он.

Президент напомнил, что в Беларуси уже реконструированы многие международные трассы, связывающие Минск с областными центрами. «Инфраструктура прекрасная. Думаю, со временем мы задействуем и дорогу Север-Юг — это Санкт-Петербург-Одесса. Она у нас в очень хорошем состоянии в Беларуси, но в других местах за пределами есть проблемы. Думаю, эта дорога будет востребована. По ней, конечно, можно неплохо перемещаться, но это не та дорога, которая нужна сегодня для нашего региона», — сказал глава государства.

Президент также дал положительную оценку участию ЕИБ в проектах, связанных с окружающей средой. «Я человек от природы, человек деревенский. Для меня это важнейший аспект», — заявил он.

В этом плане Александр Лукашенко упомянул проект по реконструкции Минской очистной станции, содействие в сфере жилищно-коммунального хозяйства. «Самое важное, в чем вы нам помогаете, — это модернизация наших котельных в ЖКХ. У нас леса огромное количество, дров хватает, а мы потребляем для отопления больше всего природный газ, а где-то еще и нефтепродукты. Это ненормально», — отметил президент.

«Масса проектов. Я вам за это очень благодарен и надеюсь, что наше сотрудничество будет такими же темпами развиваться, и мы найдем какие-то новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка. Я готов быть гарантом, как и для других иностранных банков. Мы всегда были надежным партнером. История совсем маленькая (сотрудничества Беларуси с ЕИБ. — Прим. БЕЛТА), но очень эффективная. Полтора года и 335 млн евро — это очень большой инвестиционный портфель», — резюмировал глава государства.

В свою очередь Вазил Худак поблагодарил Александра Лукашенко за высокую оценку работы Европейского инвестиционного банка в Беларуси. «Конечно, это результат того, что Беларусь — очень динамичная страна, которая бурно развивается, где есть очень интересные возможности для вложения инвестиций», — сказал он, добавив, что ЕИБ ориентирован именно на долговременные вложения, его финансирование рассчитано на 15-25 лет.

«Такие длинные инвестиции можно вкладывать только в те страны, где есть устойчивое развитие, есть оптимизм инвесторов в том, что страна действительно будет развиваться и оставаться стабильной. Это очень важно в сегодняшнем мире, который полон разных угроз и нестабильности. Хотел бы вас поблагодарить за то, что в таком направлении страну ведете», — подчеркнул Вазил Худак.

ЕИБ был создан в 1958 году в соответствии с Римским договором о создании Европейского экономического сообщества. Миссия банка состоит в содействии достижению политических и экономических целей Европейского союза посредством расширения доступа к финансовым ресурсам в инвестиционных целях.

Перспективными направлениями для расширения сотрудничества Беларуси с Европейским инвестиционным банком являются реализация совместных инфраструктурных проектов, поддержка малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время с ЕИБ заключен ряд договоров о финансировании для реализации инвестиционных проектов. В их числе реконструкция Минской очистной станции, проекты по развитию транспортного сообщения, повышению эффективности и качества коммунальных услуг, расширению устойчивого энергопользования, поддержке малого и среднего предпринимательства.