Эксперт: Сделать карьеру в IT может любой, независимо от возраста и образования

Мир, а с ним и рынок труда, стремительно меняется. Старые профессии становятся невостребованными, низкооплачиваемыми и постепенно исчезают, вынуждая людей менять род деятельности и искать другую работу.

Одним из самых перспективных направлений для людей желающих сменить специальность являются профессии, связанные с информационными технологиями, интернетом и телекоммуникациями, считают эксперты.

— Деньги, а следовательно и перспективы, есть и в медицине, и в фармацевтике, и в производстве, и в ряде других сфер, но с каждым днем все эти сферы все больше завязаны на IT. И вопреки стереотипам стать айтишниками могут далеко не только выпускники БГУИРа, — заявил на конференции «ИТ как белорусская мечта: детали будущего» директор рекрутингового агентства Административный ресурс Алексей Немкович.

Бум на айтишников

В последние годы все больше набирают популярность специализации в области Big Data,интернета вещей, блокчейна и искусственного интеллекта. Сейчас сфера IT — одна из самых бурно развивающихся в Беларуси.

— Число вакансий в IT постоянно растет. Сегодня эта сфера уже вторая после продаж по количеству размещенных вакансий, — рассказывает руководитель центра развития HR-бренда РАБОТА.TUT.BY Надежда Артуганова.

При этом по количеству резюме IT только на седьмом месте. В общей структуре соискателей их лишь 5,2%.

— Конкуренция за персонал чрезвычайно высока. 56,5% работодателей готовы брать сотрудников с минимальным опытом в 1 год, а 16,3% вообще готовы трудоустраивать людей без опыта работы, — рассказывает Надежда Артуганова.

При этом зарплаты в IT остаются одними из самых высоких в стране. Медианная зарплата программиста уровня Middle составляет от 1350 до 1750 долларов в зависимости от специализации, а Senior’ов – от 2625 до 4000.

Однако уйти в IT только ради высокой зарплаты будет большой ошибкой, которая ни к чему хорошему не приведет, считает менеджер по управлению проектами в компании Wargaming Кирилл Борисов.

— В IT достойные зарплаты, но если вы пойдете туда только ради денег, то у вас ничего не получится. Будет не интересно, и вы не будете развиваться. А без профессионального роста не будет и карьерного. В результате останетесь на самом низшем уровне, в том числе и зарплаты, — уверен эксперт.

IT — не только программисты

В то же время, сегодня IT это уже не только программисты и тестировщики. Сейчас в Беларуси возникает все больше различных проектов на стыке высоких технологий и традиционных видов деятельности.

Так, Wargaming нужны историки и люди, разбирающиеся в военной технике, стартапу OneSoil нужны специалисты в области сельского хозяйства и так далее.

— Хороший специалист без проблем может найти работу в таких проектах. Таким образом, сделать карьеру в IT может любой человек, независимо от возраста и образования, — считает Кирилл Борисов.

С ним согласна и бизнес-консультант, HR в нескольких IT-компаниях Ирина Вишневская.

— В IT работодатель вообще не смотрит на диплом и на то, сколько лет соискателю вакансии – их интересует только уровень вашей квалификации, навыки и умения. Если вы знаете английский и умеете хорошо делать то, что от вас требуется – вас обязательно возьмут, — рассказывает бизнес-консультант.

Уже сегодня почти половина работников IT-сектора не имеют образования по специальности, и эта тенденция будет нарастать, считают эксперты.

По словам Ирины Вишневской, самыми востребованными специалистами в будущем станут даже не программисты, а люди, которые будут продавать и продвигать их продукт, а также сводить всю эту работу воедино.

— Таким образом, мир IT открыт для всех и каждого, кто в тренде происходящего в индустрии высоких технологий и смежных областях и знает, как эти знания можно применить на практике, — резюмирует бизнес-консультант.