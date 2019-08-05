Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность открытия в Беларуси своего представительства. Об этом сообщил журналистам вице-президент ЕИБ Вазил Худак по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

Предложение открыть представительство ЕИБ поступило со стороны Министерства экономики Беларуси. «Мы благодарны за это предложение со стороны государства и правительства Беларуси. Но открыть представительство — это нелегкое решение, его надо продумать. Мы не имеем представительств в каждой стране, где работаем, поэтому на это надо посмотреть с точки зрения развития представительств ЕИБ за рубежом в целом, — сказал Вазил Худак. — Но если смотреть с точки зрения динамики отношений с Беларусью, смотреть вперед (а мы думаем, что будем вкладывать в Беларусь минимум 200-300 млн евро ежегодно), то этот вопрос действительно перспективный, и руководство банка будет этим заниматься до конца года».

Развитие деятельности в Беларуси Вазил Худак оценивает как очень активное и плодотворное. За последние полтора года ЕИБ уже выделил 335 млн евро на кредитование проектов в стране, а до конца года эта сумма может возрасти до полумиллиарда евро. «Очень динамичное развитие деятельности. Это связано с двумя вещами, — пояснил он. — Во-первых, Беларусь является стабильной, привлекательной в инвестиционном плане страной, где есть стабильность и экономическая, и политическая, есть гарантии для инвесторов, что инвестиции надежные и будут возвращены. Во-вторых, Беларусь является ключевым государством для Европейского союза с точки зрения «Восточного партнерства» и развития европейских интересов в этом пространстве. Роль Беларуси на пути между Азией, Востоком, Россией и Европой является очень важной».

Одним из успешно реализуемых проектов является предоставление кредитных линий двум банкам — ОАО «Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» — для поддержки малого и среднего бизнеса. Уже полностью освоены 75 млн евро, выделенные в 2018 году на эти цели. Сейчас прорабатывается возможность предоставления дополнительных ресурсов. «Мы ожидаем следующие транши — около 80 млн евро или больше — до конца 2019 года. Это направление очень перспективное, что видно на опыте тех кредитов, которые были выделены через главные государственные банки. Спрос на эти деньги большой, поэтому будем продолжать это направление», — заверил Вазил Худак.

Европейский инвестиционный банк — один из крупнейших в мире многосторонних инвестиционных банков. Создан в 1958 году, штаб-квартира находится в Люксембурге. Акционерный капитал сформирован 28 странами — членами Евросоюза. Около 90% проектов ЕИБ реализует внутри ЕС, 10% — за его пределами.

Финансирование проектов в Беларуси Европейский инвестиционный банк ведет с 2018 года. Первыми были подписаны кредитные соглашения о поддержке малого и среднего предпринимательства (на сумму 50 млн евро с ОАО «Белагропромбанк» и 25 млн евро с ОАО «Беларусбанк»), а также о реконструкции Минской водоочистной станции на сумму 84 млн евро. В июле этого года подписаны еще два соглашения — о финансировании проекта по повышению эффективности и качества коммунальных услуг (66 млн евро) и по модернизации автодороги М7 Минск-Ошмяны-граница Литвы с последующей реконструкцией автодорожного пункта пропуска «Каменный Лог» (110 млн евро).