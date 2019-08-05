В ближайшее время в Беларуси немного потеплеет, особенно по югу, но при этом едва ли не каждый день ожидаются повсеместные дожди. Таков прогноз синоптиков Белгидромета.

Во вторник 6 августа ночью +5..+11, по западу до +13, днем от +19 по северо-востоку до +26 по юго-западу. Преимущественно без осадков, лишь днем в западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

В среду 7 августа ночью +11..+17, днем +21..+27, по югу местами до +29. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.

В четверг 8 августа ночью +12..+19, днем +18..+25, по юго-востоку до +29. На большей части территории кратковременные дожди, утром и днем в отдельных районах сильные, местами грозы. Днем кое-где усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В пятницу 9 августа ночью +11.+17, днем +18..+24, по югу до +26. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

В субботу 10 августа ночью +9..+16, днем +19..+26, по юго-западу +27..+28. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман.

В воскресенье 11 августа ночью +9..+16, по юго-западу +17..+18, днем +19..+26, по юго-западу +27..+28. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман.