Для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро, рассматривается возможность приезда в Минск представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Об этом в интервью Naviny.by заявила глава Представительства ЕС в Минске Андреа Викторин, сообщает TUT.BY.

Напомним, 12 июля в официальном журнале ЕС было опубликовано решение Совета ЕС об изменении визового кодекса, который предусматривает увеличение стоимости шенгенских виз до 80 евро с 2 февраля следующего года.

Андреа Викторин еще раз подтвердила, что Беларусь и ЕС успеют подписать соглашение об упрощении визового режима до подорожания шенгенских виз.

«Тут важно сказать, что мы завершили все переговоры по тексту соглашения в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС. Сегодня утром на встрече с министром Макеем мы говорили о том, что подпишем соглашение осенью. Точная дата еще не определена, но должна же я оставить какую-то работу для своего преемника. Я твердо уверена, что этот документ мы подпишем», — заявила Викторин.

Дипломат также отметила, что для подписания соглашения в Минск, возможно, приедет глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Может быть, может быть. Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь», — сказала Викторин.