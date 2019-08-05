Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в программе «Контуры» на телеканале ОНТ назвала возможную дату выборов президента Республики Беларусь — 30 августа 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Говоря об оптимальном времени проведения выборов главы государства, председатель ЦИК отметила, что это ранняя весна. «Но у нас только выборы пройдут в ноябре, а в декабре мы сформируем парламент, — констатировала она. — Поэтому через три месяца — это значит, надо сразу назначать президентские выборы. А для чего мы тогда переносили эти?»

«Президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен Конституцией. Последнее возможное воскресенье — 30 августа 2020 года. Думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Республики Беларусь», — сказала Лидия Ермошина.

По ее словам, с одной стороны, еще будет лето, но с другой, 30 августа — время, когда большинство граждан возвращаются из отпусков, по крайней мере, люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. Поэтому население большей частью будет находиться в месте своей регистрации. «Но это пока только предположение», — заметила глава Центризбиркома.

Как сообщалось, в Послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства Александр Лукашенко заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году.