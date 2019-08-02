Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что вопрос цены на газ будет решен к концу 2019 года.

В этом году истекает срок договора, заключенного между Беларусью и Россией.

Согласно этому договору, условия в поставках газа главы двух государств должны были решить еще ранее, но этого не произошло. На данный момент власти продолжают переговоры.

Полагают, что новые изменения в поставках газа потом могут быть предложены странам ЕАЭС в качестве модели функционирования единого рынка голубого топлива.