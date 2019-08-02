Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (38-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в американском Сан-Хосе, сообщает БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала белоруска уступила хорватской теннисистке Донне Векич (25) в двух сетах — 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На старте турнира Виктория Азаренко переиграла представительницу Франции Армони Тан (244) — 6:2, 6:4. В матче за выход в полуфинал Донна Векич встретится с американкой Кристи Ан (178).

Еще одна белоруска, десятая ракетка планеты Арина Соболенко сегодня вечером сыграет в 1/4 финала с испанкой Карлой Суарес Наварро (29). До этого белоруска обыграла американку Коко Вандевеге (636) — 6:3, 6:3.