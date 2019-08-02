Девушка решила покончить жизнь самоубийством, о чем поведала в прямом эфире своего видеоблога в социальной сети.

«В милицию позвонила девушка, которая сообщила, что ее подруга собирается совершить суицид. Об этом заявительница узнала из соцсети, где в прямом видеоэфире, беседуя с подписчиками, та поделилась своими намерениями. Оперативный дежурный незамедлительно отправил к месту развития событий милицейский наряд», — рассказала официальный представитель Первомайского РУВД Екатерина Добровольская.

Все происходило на общем балконе 19-го этажа жилого дома на ул. Руссиянова. По дороге туда оперуполномоченный отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Дмитрий Гутников нашел страничку школьницы в соцсети и начал с ней общаться, уговаривал не совершать столь глупый поступок, стараясь оттянуть момент, когда она перелезет через ограждение балкона.

Милицейский экипаж примчался к месту происшествия в считанные минуты. Д. Гутников быстро поднялся на общий балкон многоэтажки, где находилась школьница, и оттянул ее на безопасное расстояние. После связался с ее родителями и лично передал им дочь, попросив обратить особое внимание на ее психологическое состояние.

Девушка так и не смогла объяснить свое решение — лишь вторила, что так будет лучше для всех. Также известно, что юная особа не проживала в той высотке на ул. Руссиянова.

Родители школьницы были очень признательны милиционеру за спасение их дочери.