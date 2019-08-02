ОАО «Светлогорский ЦКК» намерено разорвать контракт с китайской компанией CAMCE, которая строила завод беленой сульфатной целлюлозы.

Как сообщается на сайте комбината, 15 августа Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат проведет внеочередное собрание акционеров. Ключевой вопрос на повестке дня — расторжение контракта строительного подряда с Китайской корпорацией инжиниринга САМС (САМСЕ).

Напомним, что с 2010 года на базе Светлогорского ЦКК реализуется инвестиционный проект по строительству завода беленой сульфатной целлюлозы. Новое предприятие рассчитывает на выпуск до 400 тысяч тонн товарной целлюлозы в год.

Промышленный гигант был построен с нуля при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE. Общая стоимость строительства составила около 770 миллионов долларов. Уже поставлено и смонтировано 99,2% предусмотренного контрактом оборудования. Общая строительная готовность составляет около 95%.

Беларусская сторона не раз выражала неудовлетворенность выполнением контракта китайским подрядчиком.

В мае премьер-министр Сергей Румас заявил, что пуско-наладочные работы на заводе сейчас выполняются белорусскими специалистами, хотя по условиям договора это должны были делать китайцы. При этом завод выйдет на проектную мощность только к концу года.