С 1 сентября США наложат дополнительные 10-процентные пошлины на почти весь китайский импорт.

Президент США Дональд Трамп намерен ввести новые пошлины на товары из Китая. Об этом американский лидер сообщил в четверг, 1 августа, в Twitter.

По словам Трампа, представители США недавно вернулись из Китая, где провели «конструктивные переговоры», связанные с будущей сделкой.

«Мы думали, что договорились с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания. Недавно Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, но не сделал этого», – написал глава Белого дома.

Американский лидер заявил, что в ходе продолжения торговых переговоров США начнут 1 сентября вводить «небольшие дополнительные пошлины». Они составят 10% на оставшиеся товары из Китая, оцениваемые в 300 млрд долларов.