«Шахтер» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы в гостях сыграл вничью с «Эсбьергом» — 0:0. В первом поединке белорусский клуб победил со счетом 2:0 и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд, где встретится с итальянским «Торино».

Первый матч пройдет в Турине 8-го августа и начнется в 22.00 по белорусскому времени.

Ответный поединок состоится в Минске на стадионе «Динамо» 15 августа и начнется в 20.00.

ЭСБЬЕРГ — ШАХТЕР — 0:0

ЭСБЬЕРГ. «Блю Уотер Арена». Начало — в 20.45.

Судья — Дуйе Струкан (Хорватия). 4517 зрителей.

ЭСБЬЕРГ: Хейбьерг — Аниембе, Остин (к) (Бринк, 62), Транберг, Лауридсен — Серенсен, Парунашвили, Кауко — Рейкьер (Яковенко, 62), Петре, Сойри (Кристенсен, 72).

Запасные: Росенерн, Халсти, Бринх, Эгелунд.

ШАХТЕР: Климович — Матвейчик, Рыбак, Сачивко, Антич — Бурко (Татарков, 77), Сзоке, Эбонг, Баланович (Януш, 83) — Ковалев, Бакай (Хващинский, 87).

Запасные: Чесновский, Вишняков, Ламбулич, Бодул.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Кауко (11), Сзоке (12), Рейкьер (21), Баланович (44), Петре (54), Сойри (56), Бакай (85), Сзоке (89), Януш (93+), Яковенко (96+).

УДАЛЕНИЕ: Сзоке (89).

Первый матч — 0:2.