40-летний минчанин нашел скелет человека в деревне Трубенок Смолевичского района. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

По словам мужчины, он наткнулся на останки, убирая заброшенный дом, доставшийся по наследству его супруге.

Как сообщили в Следственном комитете, после смерти хозяина в 2012 году в доме никто не проживал. Останки принадлежат мужчине, тело в подвале лежало несколько лет. Назначен комплекс исследований для установления принадлежности останков, их давности и иных обстоятельств смерти.