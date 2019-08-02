Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал, какие перспективы у единой валюты Беларуси и России. Он оценил перспективы введения единой валюты между 2-мя странами.

По словам посла, появление единой валюты не является решением ближайшего времени.

Мезенцев отмечает, что интеграция между Российской Федерацией и Республикой Беларусь может быть будет поэтапной. Мезенцев в этой связи прокомментировал: «Будет ли при этом единая валюта или не будет, я жесткой связи не вижу».

Напомним, что введение единой валюты между РФ и РБ уже не первый месяц обсуждается на высшем уровне.

Однако прежде чем создать подобную систему необходимо решить множество правовых и технических вопросов.