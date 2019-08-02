Француженка Стефани Фраппар назначена главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют английские «Ливерпуль» и «Челси». Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча пройдет 14 августа в Стамбуле. Помогать Фраппар будут Мануэла Николози и Мишель О’Нил. Арбитр-женщина была назначена на матч крупного турнира УЕФА с участием мужских команд впервые в истории.

У Фраппар имеется опыт работы на матчах мужских команд. В апреле 2019-го она судила матч чемпионата Франции, в котором встретились «Амьен» и «Страсбур». В июле этого года Фраппар была главным судьей финального матча женского чемпионата мира, в котором сборная США победила Нидерланды.

Суперкубок УЕФА традиционно проводится в начале европейского сезона. В борьбу за трофей вступят победитель Лиги чемпионов («Ливерпуль») и Лиги Европы («Челси»).