Президент Беларуси Александр Лукашенко провел с руководством Совета Министров совещание, на котором обсуждались накопившиеся вопросы по дальнейшему экономическому развитию страны, передает БЕЛТА.

Совещание с экономическим блоком страны — один из традиционных форматов, который используется главой государства для обсуждения текущей ситуации в Беларуси и выработки эффективных решений.

«У нас очередное совещание по актуальным текущим вопросам, хотя есть и вопросы стратегического характера, как, допустим, отношения с Россией в Союзном государстве. Нам сегодня предстоит обсудить эти вопросы и принять решения, — сказал глава государства. — Это не вопросы, где надо с нуля что-то начинать и глубоко погружаться в суть. Эти вопросы давно известны, они так или иначе обсуждаются в обществе и нами. Не надо самоотчетов. Нужны конкретные предложения и обоснование тех или иных положений».

Темы, которые обсуждались, касались финансов, инвестиций, внешнеэкономической деятельности. «По некоторым ранее предложенным проектам, указам, распоряжениям Президента, проектам законов я хотел бы получить дополнительные разъяснения от тех, кто инициировал эти документы, — пояснил Александр Лукашенко. — Очень важно услышать и альтернативные позиции для принятия взвешенных решений. Поэтому я пригласил на это традиционное совещание по экономическим вопросам с правительством и высших должностных лиц, руководителей силовых структур, тех ведомств, чьи интересы затрагивают рассматриваемые вопросы».

С основным докладом на совещании выступил премьер-министр Сергей Румас. После завершения мероприятия он рассказал журналистам о главных темах и ключевых решениях, принятых Президентом по итогам состоявшейся дискуссии.

Речь в том числе шла о реализации крупных инвестиционных проектов. Один из них — запуск нового производства на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. «Правительство подтвердило свои обязательства, что этот крупный инвестпроект будет введен в эксплуатацию во втором полугодии этого года», — сказал премьер-министр. По его словам, в настоящее время предприятие работает в режиме опытной эксплуатации, его загрузка составляет около 70%. «Неплохая ценовая конъюнктура. Большинство продукции отправляется на экспорт, но вместе с тем предприятие должно быть введено в эксплуатацию и к концу года выйти на проектную мощность», — отметил Сергей Румас.

Рассматривалась также реализация инвестиционных проектов в сфере деревообработки в Добруше и Шклове. «Эти проекты глава государства поручил доработать. Соответствующие проекты указов должны быть внесены в Администрацию президента в течение августа», — проинформировал руководитель правительства.

Важной темой совещания стал ход уборочной кампании, о чем главе государства доложил вице-премьер Владимир Дворник. В хозяйствах страны уже убрано 55% площадей. «В целом результаты гораздо лучше прошлого года. Но глава государства обратил внимание, что не во всех районах одинаково благополучная ситуация. К сожалению, погода вносит коррективы. Но и кроме погоды есть человеческий фактор, не всегда организованная работа наших хозяйств», — заметил Сергей Румас. По его словам, Президент дал соответствующие поручения, чтобы скорректировать ситуацию и обеспечить сельхозорганизации необходимым запасом топлива.

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр пояснил, что на совещании не обсуждались макроэкономические показатели развития страны и денежно-кредитная политика. Этой теме будет посвящено отдельное мероприятие у главы государства, и состояться оно может в середине августа.