Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с Евросоюзом и Россией.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас по итогам состоявшегося у главы государства совещания с руководством Совета Министров, передает БЕЛТА.

«Глава государства поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения главе государства», — сказал премьер.

Кроме того, на мероприятии обсуждался вопрос безвизового посещения Беларуси иностранными гражданами. Принято решение расширить безвизовую зону в Гродненской и Брестской областях. «Эти меры будут способствовать развитию туризма, — уверен Сергей Румас. — Мы информировали главу государства о положительной роли, которую сыграли предыдущие решения о безвизовом въезде. Мы также ожидаем увеличения числа туристов».

Как сообщалось ранее, соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Европейским союзом планировалось подписать до 2 февраля 2020 года — даты, когда вступят в силу изменения в визовый кодекс и шенгенская виза подорожает до 80 евро. Конкретная дата пока не называлась, но обе стороны заявляли о высокой степени готовности необходимого пакета документов и намерении заключить соглашение по мере завершения формальных юридических процедур.

Что касается соглашения о взаимном признании виз между Беларусью и Россией, то его планировалось заключить до конца 2019 года. Работа над проектом этого межправительственного соглашения, начатая в 2015 году, находится на финишной прямой: завершаются необходимые внутригосударственные процедуры, выверяются нюансы его применения.