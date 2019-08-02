Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству республики ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

«Президент более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий», — сказал после совещания у главы государства Румас, которого цитирует госагентство БелТА.

«Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией», — сообщил Румас.

Он напомнил, что сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий. «Как только эта работа будет завершена, начнется разработка дорожных карт по секторам. В ноябре их планируется представить главам государств», — подтвердил премьер.