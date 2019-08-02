Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины. Его подозревают в избиении 61-летней сожительницы, повлекшем смерть.

Как сообщает пресс-служба ведомства, убийство произошло 14 мая в поле на хуторе в Волковысском районе. Подозреваемый набросился с кулаками на сожительницу в ходе ссоры. Конфликт возник из-за того, что женщина потратила общие денежные средства на покупку алкогольных напитков.

В результате мужчина нанёс женщине множественные удары руками и ногами, после чего сбросил женщину в бетонный погреб и закрыл там на полчаса. Чтобы женщине не удалось выбраться из ямы, подозреваемый убрал лестницу и закрыл погреб крышкой.

Спустя время мужчина всё же помог потерпевшей выбраться из погреба, но тут же снова избил и оставил лежать в доме на кухне. Женщина скончалась от полученных травм.

Тело женщины обнаружили на следующий день. Эксперты пришли к выводу, что смерть имеет криминальный характер и установили личность подозреваемого.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Кроме того, мужчине предъявили обвинение по статье «Незаконное лишение свободы».

Мужчина находится под стражей и ожидает суда.

Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности. Образ жизни подозреваемого благополучным тоже назвать нельзя – злоупотреблял спиртным, существовал за счет временных заработков.