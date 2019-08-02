Комитет государственного контроля утвердил инструкцию о порядке доначисления налогов, которой установил дополнительные основания для взысканий, которые не предусмотрены даже Налоговым кодексом. Бизнес опять в шоке.

Как сообщили «Ежедневнику» в БСПН им. Кунявского, 9 июля КГК приняло постановление №3 «О мерах по реализации Указа президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 года №151», которым утвердил Инструкцию о порядке составления и направления заключений об установлении оснований, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы налога (сбора). По сути инструкция, возвращает старую практику скандального указа№488, получившего негативную оценку делового сообщества и впоследствии отмененного. И вот все снова возвращается на круги своя. Если новая инструкция будет внедрена в широкую практику, то с белорусских субъектов хозяйствования будут драть три шкуры только за то, например, что директор передал печать своей жене, которая не уполномочена ее хранить.

По решению ведущих республиканских бизнес-союзов, 7 августа при БСПН им. Кунявского решено провести расширенное заседание Консультационно-координационного совещания деловых сообществ, на котором попросить представителей КГК дать внятные пояснения относительно принятой инструкции.

Как отмечают бизнесмены, Налоговый кодекс устанавливает исчерпывающий перечень оснований для корректировки налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора) по результатам проверки, которые устанавливаются с учетом доказательств, собранных органом, проводившим проверку и (или) представленных правоохранительными органами. Причем НК был принят совсем недавно с широким общественным обсуждением.

Вместе с тем, постановлением КГК, ч.2 п.3 утвержденной инструкции, кроме оснований предусмотренных Налоговым кодексом, установлено также наличие трех новых неоднозначных оснований для корректировки налоговой базы.

Например, если на счета субъекта предпринимательской деятельности в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях поступала выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и при этом при наличии соответствующих объектов налогообложения в налоговые органы представлены налоговые декларации (расчеты) по налогам и сборам, уплачиваемым из выручки (валовой выручки), данные которых свидетельствуют об отсутствии этих объектов налогообложения, либо такие налоговые декларации (расчеты) не представлены в течение двух отчетных периодов подряд.

Если сумма денежных средств, поступившая на счета субъекта предпринимательской деятельности в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях за месяц, превысила 5000 базовых величин (на момент поступления денежных средств) и при этом представитель субъекта предпринимательской деятельности не располагает сведениями о фактических обстоятельствах осуществления предпринимательской деятельности, в результате которой поступили указанные средства;

Если фактически от имени субъекта предпринимательской деятельности действует не уполномоченное в установленном порядке лицо или печати, бланки документов с определенной степенью защиты и платежные инструменты субъекта предпринимательской деятельности переданы лицу, не уполномоченному на их хранение и (или) использование, либо лицу, передача которому этих печатей, бланков и платежных инструментов не допускается в соответствии с законодательством.

«Считаем, что вводя новые обстоятельства, КГК не только расширяет нормы Налогового кодекса, но и вводит формальные признаки (в виде поступления денежных средств, передача печатей, бланков и др.), подменяющие доказательства предполагаемых нарушений», — отмечает деловое сообщество.

Бизнес также полагает, что все формальные признаки должны быть подвергнуты анализу и приниматься только при установлении виновных действий. При этом, представляется целесообразным учитывать разъяснения Верховного суда Республики Беларусь от 03.05.2019 г. «Об отдельных вопросах применения пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса республики Беларусь».

Другим принципиальным вопросом, затрагивающим интересы многих субъектов хозяйствования, является п.8 Инструкции, в части направления «информации» по единственному критерию – период совершения хозяйственных операций с субъектом, в отношении которого составлено заключение. Тем самым, Инструкцией вводится презумпция виновности всех контрагентов субъекта, в отношении которого составлено заключение, при этом не предусмотрен механизм оспаривания действий сотрудников ДФР, кроме как по результатам проведения внеплановой проверки. Получается, что если ты продал субъекту хозяйствования канцелярские товары, а этот субъект потом был признан лже-предпринимательской структурой, то ты автоматически становишься виновным лицом.

«Полагаем, что, во-первых, операции указанных субъектов должны соответствовать обстоятельствам, установленным п.4 ст.33 НК, и, во-вторых, установлены виновные действия самого плательщика.

Полагаем, что принятие по согласованию с Советом министров Постановления КГК не будет способствовать ни дальнейшему укреплению доверия между государством и бизнесом, ни совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности, ни улучшению собираемости налогов и делового климата в Республике Беларусь», — отмечает бизнес-сообщество Беларуси.