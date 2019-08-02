Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Беларуси станет Эйнарс Семанис.

Дипломат получил от президента Латвии Эгилса Левитса верительные грамоты для последующего их вручения в стране пребывания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство иностранных дел Латвии.

Работу в службе иностранных дел Эйнарс Семанис начал в 1993 году как руководитель Отдела Америки и Австралии, в дальнейшем занимал ряд руководящих должностей, а также работал советником в посольстве Латвии в Китае и в Соединенных Штатах Америки. Он являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Китае, Финляндии, Польше, а с 2015 года возглавлял дипмиссию своей страны в Литве.

Ранее работой посольства Латвии в Беларуси руководил Мартиньш Вирсис. В июле он встретился с председателями обеих палат белорусского парламента по случаю завершения своей дипломатической миссии в стране.