С 1 августа 2019 года Национальный аэропорт Минск запускает новую услугу для пассажиров международных рейсов – FastTrack, сообщает airport.by.

Сервис позволит авиапассажирам после регистрации на рейс пройти предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра.

Сервис будет полезным для опаздывающих авиапассажиров, а также для путешественников, которые предпочитают экономить и планировать свое время.

Стоимость услуги составляет 20 BYN.

В течение августа FastTrack будет работать в тестовом режиме.

Как воспользоваться?

Чтобы воспользоваться услугой FastTrack, пассажир должен быть зарегистрирован на рейс, а также иметь при себе распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате данной услуги. При наличии этих документов, пассажиры международных рейсов могут проследовать пункт досмотра А для прохождения предполетного досмотра.

Примечание: детям до 3 лет услуга предоставляется без взимания оплаты.

Где оплатить?

Оплатить услугу можно через систему «Расчет» (ЕРИП) или в инфокиоске, установленный при входе в пункт досмотра А.

В пункте досмотра А Национального аэропорта Минск предоставить распечатаны посадочный талон и чек об оплате

Оплата в инфокиоске возле пункта досмотра А:

Обращаем Ваше внимание, что после совершения оплаты (независимо от способа) денежные средства возврату не подлежат.