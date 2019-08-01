Появилось фото статуи Лукашенко-хоккеиста, подаренной Мирзиеевым. Похож?

Появились кадры с неформальной встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которая состоялась в среду в госрезиденции «Заславль».

Президентская пресс-служба опубликовала фото подарков, которыми на этой встрече обменялись главы государств.

Сюжеты о встрече показали также белорусские телеканалы.

В сюжете ОНТ крупным планом продемонстрировали подарок, привезенный Мирзиеевым: это статуя Лукашенко в образе хоккеиста, что можно понять по внешнему сходству с президентом и надписи на форме.

Лукашенко, в свою очередь, вручил Мирзиееву вышиванку и панно под названием «Беларус», а младший сын главы государства Николай, который тоже присутствовал на встрече, – статуэтку зубра.

Встреча президентов, кстати, проходила прямо «в подарке» Мирзиеева, сделанном Лукашенко в прошлом году по случаю визита в Узбекистан, – в резной беседке.

Фото: ОНТ; president.gov.by