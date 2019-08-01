Белорусов 1 августа ожидает ряд нововведений, как приятных, так и не очень. Мы собрали для вас наиболее значимые из них.

Растут бюджеты

Министерство труда и социальной защиты повышает бюджет прожиточного минимума. С августа он в среднем на одного человека составит Br 290,91, что на Br 6,89 больше предыдущего показателя.

Его размер для трудоспособного населения составит Br 257,05, для пенсионеров – Br 176,75, для студентов – Br 223,93, детей до трех лет – Br 147,18, от трех до шести – Br 203,38, от шести до 18-ти – Br 250,19.

Также изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов. Так, размер для трудоспособного населения составляет Br 473,67, что на Br 6,43 рубля (на 1,3%) больше прежнего.

Растут пособия на детей

Благодаря росту БПМ увеличились пенсии и пособия, увязанные с этим показателем. Теперь при рождении первого ребенка будет выплачиваться Br 2309,1 (ранее – Br 2240,2), а второго и последующих – Br 3232,74 рубля (было Br 3136,28).

С Br 224,02 до Br 230,91 выросло единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-й недели беременности.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет составит: на первого ребенка – Br 376,11, (было Br 362,46); на второго и последующих – Br 429,84 (было Br 414,24); на ребенка-инвалида до трех лет – Br 483,57 (было Br 466,02).

Пенсия также станет большей

На основании решения Александра Лукашенко в среднем на 6,6% вырастут пенсии. Ожидается, что средняя трудовая пенсия составит Br 438, а средний размер выплат по возрасту – Br 446,1.

Также вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые зависят от размера БПМ. Кроме того, увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам в возрасте 75-ти лет и старше, которые получают пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, а также помощи для досмотра инвалида I группы или за лицом, старше 80 лет.

С работодателей заберут больше

Вместе с тем с 1 августа изменится и обязательный размер удержания с нанимателей средств для своевременной выплаты зарплат. Эта сумма составляет 1,5 размера БПМ для трудоспособных граждан.

Наниматели теперь должны бронировать на одного работника Br 385,58. Они также будут больше отчислять средств на погашение задолженности по заработной плате.

Призыв на новый лад

1 сегодня еще по старым правилам в Беларуси стартует армейский призыв. Но с 9 августа вступает в силу закон о новых правилах отсрочкой.

Согласно им, получить отсрочку для получения образования призывники смогут только один раз. Например, те, кто поступил в этом году после ССНУ в вуз или в магистратуру, отсрочку получить не смогут.

У тех, кто получил соответствующие отсрочки раньше, они сохранятся.

Новые стандарты

С 1 августа вводятся новые стандарты безбарьерной среды. Они содержат требования к конструкции и установке подъемных механизмов и технических средств социальной реабилитации, обеспечивающих безопасное передвижение людей с ограниченными возможностями.

В частности, для незрячих предусмотрены тактильные указатели в помещениях и на открытых площадках (около пешеходных переходов, железнодорожных платформ, лестниц, пандусов, эскалаторов, лифтов).

Также запланировано повышение доступности лифтов для всех пассажиров, включая пассажиров с ограниченными возможностями.

Установлены и методы испытаний и требования к ортопедических приспособлений для ходьбы, кресел-колясок, протезов, ходунков, тростей.

Пользоваться карточками станет дороже

«Беларусбанк» с 1 августа повышает размер вознаграждений за операции с использованием карточек гражданами. За снятие денег в банкоматах других банков придется заплатить 2,5% от суммы без учета вознаграждения других банков.

Безналичный платеж по реквизитам держателя карточки в каналах дистанционного обслуживания банка будет стоить 75 копеек.

Просмотр баланса по карточке в устройствах других банков-резидентов обойдется в 1 рубль, в устройствах банков-нерезидентов – в 1,5 рубля.

Сигареты растут в цене

Традиционно с новым месяцем растут и цены на некоторые марки сигарет. Наиболее вырастут в цене «Camel Compact» «Аctivate Purple», «Parlament Night Blue», «Parlament Aquq Blue», а также «Rothmans Demi Mix» – на 10 копеек.

Также на 5 копеек подорожают некоторые виды сигарет «Pall Mall», «Rothmans», «Kent», «L & M», «Marlboro» и «Camel». На 1 копейку станут дороже сигареты «Корона Стиль».