В суде Московского района Минска прошло рассмотрение иска ГУВД Мингорисполкома к заявителям акции День Воли в Киевском сквере. По мнению милиции, организаторы акции — Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов и Игорь Борисов — за оказание услуг по охране правопорядка должны заплатить ведомству 8 тысяч 13 рублей, сообщает Салідарнасць со ссылкой на незарегистрированный в Беларуси сайт spring96.org.

По итогам процесса судья Ольга Гусакова исковые требования ГУВД Мингорисполкома удовлетворила в полном объеме.