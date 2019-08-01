По каким народным приметам в первую неделю августа определяли погоду наши предки, выяснял корреспондент агентства «Минск-Новости».

1 августа. Макридин день. Оводы кусаются последний день. Заканчиваются летние работы, начинаются осенние. Говорят: Макрида мокра — и осень мокра, суха — и осень тоже. Еще одна народная примета: кто на Макриду поссорится, того весь год ждут склоки.

2 августа. Ильин день. Илья-пророк — распорядитель самых могучих сил природы, разъезжающий по небу на огненной колеснице и посылающий на землю молнии, гром и дождь. Этот божественный образ постепенно вытеснил из религиозных представлений славян бога Перуна, которого считали главным небесным распорядителем в дохристианские времена.

Говорили: если в Ильин день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день дождь, идти ему шесть недель. По поверьям, дождевая вода, собранная в Ильин день, хорошо помогает от сглаза и порчи.

Чтобы не рассердить ненароком грозного библейского пророка, в этот день не работали и не выгоняли скот. Не рыли колодцы — опасались, что вода в них будет плохая.

С Ильина дня погода поворачивает к осени, хотя жара может продержаться еще долго. Комары, считалось, кусаются последний день.

4 августа. День Марии Магдалины. Опасались молнии и не выходили в поле, в остальном же день считался счастливым.

5 августа. День Трофима-бессонника. Работа в поле кипела, и спать было некогда. Пора собирать калину. Найти в этот день хлебную матку — жирный стебель пшеницы или ржи с 12 колосьями — почти то же самое, что найти цветок папоротника в купальскую ночь: привалит необыкновенное счастье, исполнится сокровенное желание.

6 августа. День Бориса и Глеба. В этот день опасались грозы и не складывали копны — молнией подожжет: «На Глеба и Бориса за хлеб не берися».

7 августа. День Анны-холодницы. Говорили: какова погода до обеда, такова и зима до декабря, какова погода после обеда, такова зима после декабря.