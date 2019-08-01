На Национальном правовом интернет-портале официально опубликовали документ, в котором идет речь о повышении тарифа на транспортировку газа по территории белорусской страны.

Так, Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №60 от 15 июля подняло стоимость тарифа.

Документ сегодня официально обнародован и вступает в силу.

В соответствии с документом, тариф на услуги по транспортировку газа теперь увеличивается на 18,7% и составит 15,69 рублей за тысячу кубометров.

Напомним, что транспортировка газа производится по системе распределительных трубопроводов газоснабжающих организаций, что включены в состав «Белтопгаза».