Путин оценил предложение президента США как «залог восстановления полноформатных отношений» между Москвой и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-релиз Кремля.

В пресс-службе российского президента сообщили о телефонном разговоре, который состоялся между главами двух государств. Путин «высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке», говорится в пресс-релизе. Российский президент оценил предложение Дональда Трампа о помощи «как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами», говорят в Кремле.

Лесные пожары охватили в Сибири около 3 млн гектаров – территорию размером с Бельгию. Горят в основном леса, находящиеся в малонаселенных и удаленных регионах. В нескольких российских областях объявлен режим ЧП.

В Кремле утверждают, что звонок состоялся по инициативе Вашингтона. В Белом доме информацию о состоявшемся разговоре пока не подтвердили.