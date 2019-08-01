Литовская компания Klaipedos nafta, оперирующая нефтяным и газовым терминалами в порту Клайпеды, готова к поставкам нефти на белорусские НПЗ, если такой запрос будет.

«В данный момент у нас есть возможность экспортировать сырьевую нефть (…). Поскольку мы инвестировали в парк хранилищ, то мы можем принять продукт этого типа. И если будут возможности, мы будем открыты им», — заявил финдиректор компании Йонас Ленкшас, отвечая на вопрос о возможных поставках в нашу страну, передает Delfi.

Напомним, ранее президент Беларуси в связи с реализацией Россией налогового маневра, который приведет к удорожанию сырья для отечественных НПЗ, поручил проработать возможности для поставок нефти из других стран. После замены в России экспортных пошлин на НДПИ Беларусь будет получать нефть по мировым ценам. Он поручил проработать альтернативные варианты снабжения сырьем «Нафтана» через порты Литвы или Латвии.

«Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане», — сказал Александр Лукашенко на совещании с правительством в январе этого года.