Жилье, соответствующее по площади, не всегда получается подобрать для каждой конкретной семьи. Нередки случаи, когда очередники отказываются от строительства жилья, поскольку у них не хватает средств на лишние метры. Об этом рассказал во время пресс-конференции 1 августа председатель комитета по архитектуре и строительству Минского облисполкома Александр Кручанов.

Специалист пояснил, что сегодня кредитуется только площадь в 20 м². А стандартная многодетная семья — шесть человек. Получается, льготный кредит выдается на 120 «квадратов». При этом площадь квартир, к примеру, в таунхаусе в Острошицком Городке — почти 150 м².

— Прорабатывается вопрос о возможности использования материнского капитала для жилищного строительства, в том числе для покрытия этой разницы, — сообщил Александр Кручанов.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Александр Авраменко отметил, что сегодня правительством кредитуется 718 рублей от стоимости «квадрата» в городах и городских поселениях и 940 рублей — в сельской местности. Но если квадратный метр стоит больше, то у многодетных семей возникает проблема, где взять деньги.

— Поэтому Минтруда и соцзащиты совместно с нашим и другими заинтересованными министерствами разрабатывает проект Указа Главы государства о том, чтобы досрочно использовать, в том числе и на строительство, средства материнского капитала.