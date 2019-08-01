Эффект потолка. Похоже, БАТЭ выдал в Тронхейме свой нынешний максимум

И это тревожнее, чем сам результат.

Мог ли БАТЭ сыграть в Тронхейме лучше? Только честно.

Риос, добежав в конце первого тайма почти до вратарской, мог пробить, а не искать пасом партнера. Бага и Яблонский могли попасть, когда били из довольно комфортных позиций перед штрафной… Но и Акинтола мог добить в пустые ворота, а не отправить с метра мяч выше перекладины.

Реализовать или не реализовать эпизод — часто дело случая. Особенно, сорока-, пятидесяти-, шестидесятипроцентный — таких поводов для сожаления за 90 минут всегда собирается хоть сколько-нибудь у любой команды. Важен не сам момент, а контекст игры. «Русенборг» оказался физически лучше БАТЭ, подсев лишь в концовке первого тайма, практически лишив борисовчан важного козыря — «стандартов», не дал развернуться Стасевичу… В итоге к финальному свистку больше нечего и вспомнить, кроме спурта Риоса в штрафную и пары ударов издали.

Но чего не сделал БАТЭ из того, что мог бы? Даже Туоминен, вяло выглядевший в предыдущих еврокубковых матчах, выдал, пожалуй, свой лучший матч в сезоне. Цеплялся за мяч, принимал, выигрывал борьбу. Единственный, кто не сыграл в свою силу, — Драгун. Но он и в Борисове был незаметен. Играя высоко, не спускался за мячом, как обычно делал раньше. Будто оказался не в кондиции в такое важное время. Но Драгун не раз выручал — и Алексей Бага верил в него почти до конца. Может, единственная его грубая ошибка.

Нельзя ведь сказать, что разочаровал Риос. От него ничего и не ждали — наоборот, предвосхищали, что норвежцы будут давить на его фланг. Так и случилось, хозяева почти всю игру построили через фланг Риоса, а Адегенбро просто истерзал крайнего защитника. Тем не менее, БАТЭ был к этому готов: Риоса страховал Скавыш, а иногда в зону смещался и кто-то третий. Этого все равно оказалось мало, чтобы сдержать Адегенбро, но, по крайней мере, тому приходилось сотворить что-то изобретательное, чтобы вырваться из тисков. Иногда получалось, но на поток такое не поставишь.

Когда Риос совсем развалился и заработал желтую карточку, Бага вовремя его заменил. Но БАТЭ сейчас в такой ситуации, что сильной замены просто не было.



Щербицкий, Филипенко, Виллюмсон, Милич, Сарока — половина игроков «старта» или близких к «старту» травмирована. Дубаич на скамейке, но тоже только после травмы. Бага понимал, что Риос не тянет, и наверняка поставил бы кого-то вместо него, но в рукаве был только Йонассен.

В прошлом году играл за «Буде-Глимт», ставший одиннадцатым в чемпионате Норвегии. В позапрошлом — в нем же, но во втором дивизионе. В этом — четыре игры за БАТЭ в чемпионате (315 минут). И вот он выходит против «Русенборга» с задачей устоять.

Против «Русенборга», чей бюджет около 20 млн евро. Против «Русенборга», который в прошлом сезоне только на зарплаты игрокам потратил 7 млн евро (что больше суммарного бюджета БАТЭ).

Лопнуло там, где тонко. Но не Йонассен, так Риос привез бы пенальти. Он ведь уже был близок к этому, когда сфолил на Адегенбро у самой линии штрафной…

Выходит, что почти все сыграли в свою силу. Стасевич умеет ярче, но его закрыли. Драгун может лучше, но как раз из-за него это «почти». Чичкан несколько раз выручил почти феноменально. Алексей Бага разработал систему с подстраховкой Риоса, повторил трюк с поздней заменой Мукама, попробовал запутать соперника смещениями Туоминена на фланг, а Скавыша в центр.

В условиях ограниченных возможностей БАТЭ постарался. Борисовчанам даже могло повезти. Но могли ли они лучше именно сыграть? То, что мы увидели, — не потолок ли это, который можно пробить лишь немотивированным актом удачи? Шальным ударом, пенальти…

Забавно, что в Гливице пенальти воскресил БАТЭ и создал условия для выхода в следующий раунд, а в Тронхейме закрыл перед борисовчанами ворота. Хотя при всем благополучии с игры «Русенборгу» пробить Чичкана никак не удавалось.

Зато забив, хозяева ошибок «Пяста» не повторили — не отдали ни мяч, ни инициативу. А отобрать и то, и другое у борисовчан уже не было сил.

И вот впервые с 2013 года чемпион Беларуси не добрался до 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Но кое-что еще можно доказать в Лиге Европы.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Второй квалификационный раунд. Ответный матч

РУСЕНБОРГ — БАТЭ — 2:0

ТРОНХЕЙМ. «Леркендаль». Начало в 20.00

Судья — Марко Ди Белло (Италия).

РУСЕНБОРГ: Андре Хансен — Хеденстад, Региниуссен, Ховланд, Мелинг — Майк Йенсен (к), Трондсен, А.Конрадсен — Акинтола (Хелланд, 70), Седерлунд, Адегенбро (Де Ланлай, 78).

Запасные: Эстбе, Денич, Вальсвик, Осен, Сейде.

БАТЭ: Чичкан — Риос (Йонассен, 62), Волков, Симович, Филипович — Д.Бага, Яблонский, Драгун (Дубаич, 87) — Туоминен (Мукам, 76), Скавыш, Стасевич (к).

Запасные: Черник, Березкин, Бессмертный, Мякиш.

ГОЛЫ: 1:0 — Хелланд (73, с пенальти за фол против Седерлунда). 2:0 — Седерлунд (85, пас — Хелланд).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Конрадсен (38), Хелланд (81); Риос (52), Йонассен (72), Мукам (87).

Первый матч в Борисове — 1:2.

Фото: официальные сайты БАТЭ и «Русенборга»