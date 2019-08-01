Белорусская православная церковь проведет Всебелорусский крестный ход, сообщает официальный портал БПЦ.

«По благословению митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси, 2 августа начнется Всебелорусский крестный ход, приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 180-летию Полоцкого Собора, воссоединившего белорусских униатов с православной церковью», — отмечено в сообщении.

Как рассказали в БПЦ, из Бреста крестоходцы направятся в Пружаны. К 10 августа планируется пешком дойти до Успенского Жировичского монастыря. Значимыми пунктами маршрута будут Кореличи и Заславль. В начале сентября верующие направятся через Докшицы и Ушачи к Полоцку. «Уже 6 сентября паломники посетят Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь», — добавили там.

По информации БПЦ, общая протяженность пути следования составит около 620 километров, которые крестоходцы пройдут пешком, останавливаясь на отдых и ночлег в близлежащих поселках и деревнях по пути следования, участвуя в молебнах и богослужениях.

Первый Всебелорусский крестный ход был организован в 2011 году и длился почти три месяца. В процессе шествия (1380 км) на разных отрезках состав участников менялся от 10 до 200 человек, а четыре крестоходца прошли весь путь без перерыва.