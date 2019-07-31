Сегодня на аукционе за 8 миллионов долларов продали несколько зданий завода Кирова на улице Красноармейской, рассказали в Центре промышленной оценки.

Читайте, что разместится на этой территории.

Комплекс зданий завода Кирова начали продавать еще в 2003 году, но часть их была реализована только в 2013-м компании «Белнефтегаз». Остальные сооружения продали лишь сегодня и лишь с четвертой попытки при снижении цены на 30%.

Как рассказал директор Центра промышленной оценки Николай Музыченко, на аукцион поступило одно заявление. Поэтому лот ушел с молотка по цене на 5% выше начальной — за 16 434 835,20 белорусского рубля (около 8 млн долларов). Его купила белорусская компания, название которой пока не разглашают. Вот как сейчас выглядит приобретенный ею объект:

Согласно ПДП, этот участок подлежит трансформации со сносом расположенных на нем производственных зданий и сооружений для последующего размещения многофункционального общественного комплекса с блоком зданий административно-делового назначения со встроено-пристроенными объектами торговли, бытового обслуживания и общественного питания и жилым блоком. Тут также прописано размещение встроенно-пристроенного детского сада на 75 мест. По словам Музыченко, победителя аукциона устраивает концепция развития, прописанная в ПДП.