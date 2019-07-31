Сообщение о загорании телятника в д. Нижний Теребежов поступило в Столинский РОЧС в 12-55, сообщает пресс-служба МЧС.

На момент прибытия к месту вызова пожарных, здание телятника была полностью охвачено огнем, произошло частичное обрушение кровли. Речь идет о кирпичной постройке 1976-го года размером 10х40 м. Она находится на территории МТФ и ограждена забором.

В здании находилось 84 теленка (возраст до 2 месяцев). Спасти удалось лишь 48 телят.

Огнем уничтожена кровля по всей площади, погибло 36 телят. Пострадавших среди работников хозяйства нет.

Причина пожара устанавливается.