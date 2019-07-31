Глава Центризбиркома Лидия Ермошина получила от Александра Лукашенко наказ во время выборов не шиковать.

По словам Лукашенко, лишних денег нет, и государству нельзя тратить лишние деньги на выборы.

«У нас, слава Богу, люди сознательные, мы их ни в чем упрекнуть не можем. Вместе с тем, заметил он, в избирательном процессе будут задействованы лучшие специалисты-интеллигенты – учителя, врачи. Они будут отвлечены на работу [в избиркомах], зарплату им, конечно, в эти месяцы платить надо. И не жалко этим людям. Поэтому, не разбазаривая средства, мы должны определиться с вами по финансированию выборов. В бюджете такие деньги присутствуют», — сказал Лукашенко.

Сколько же будут стоить выборы? Как призналась Лидия Ермошина, «предварительно названа цифра 22 миллиона 224 тысячи белорусских рублей». Грубым счетом — почти 11 миллионов долларов. Таким образом, избрание 1 депутата (а их в белорусском парламенте) стоит 100 тысяч долларов. Избрание членов Совета республики в этой калькуляции мы решили не учитывать, так как это просто обмен бумагами между чиновниками — члены Совета республики народом не избираются.

Президент обойдется стране значительно дороже. В проекте бюджета на следующий год расходы ЦИК оценены в 36830101 рубль, или более 18 миллионов долларов. Именно в следующем году пройдут президентские выборы.