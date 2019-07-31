Стало известно, сколько граждан Беларуси попали в «пенсионную ловушку» по итогам 2018-го.

Согласно информации Федерации профсоюзов Беларуси, в 2018 году было ликвидировано 480 предприятий-банкротов. В общей сложности пострадало 5000 человек, за которых не выплачивались страховые взносы.

Как рассказал председатель ФПБ Михаил Орда, в последнее время профсоюзы часто сталкиваются с ситуацией, когда предприятия, оказавшись в кризисной ситуации, не платят страховые взносы за своих сотрудников.

За два года (2019-2020) профсоюзы хотят решить эту проблему, разработав схему страхования от невыплаты зарплат и страховых взносов.