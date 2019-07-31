Спрос на белорусские облигации объемом 10 миллиардов российских рублей, размещенные на Московской бирже, составил 45 миллиардов российских рублей. Такая информация размещена на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации».

Было подано 60 заявок, в том числе от российских и зарубежных профессиональных инвесторов. Спрос со стороны физлиц оценивается в 1,5 миллиардов российских рублей.

Беларусь размещает два выпуска облигаций объемом по 5 миллиардов российских рублей каждый со сроком обращения 3 года. Номинал одной облигации составляет 1000 российских рублей, ставка – 8,65% годовых. Выпуски были зарегистрированы Банком России 4 июля. Публичное размещение облигаций состоится 7 августа. Организаторами размещения выступают «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Финансовая корпорация Открытие», а соорганизатором — ЕАБР.