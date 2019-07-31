Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 1 августа официальные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который сегодня прибывает с официальным визитом в Минск, сообщает пресс-служба президента.

Встреча глав государств пройдет в Дворце Независимости в узком составе и расширенном формате с участием членов делегаций. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничество, акцент будет сделан на укрепление экономических отношений. Стороны рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Особое внимание будет уделено налаживанию межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами. Кроме того, лидеры Беларуси и Узбекистана обсудят политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире в целом.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов о развитии сотрудничества между странами в различных сферах.

Президенты также планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в белорусской столице.