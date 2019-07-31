Около 250 тысяч лет. Как археологи нашли старейшее поселение в Беларуси и, возможно, в Восточной Европе

В любом школьном учебнике истории вы прочитаете, что старейшие стоянки на территории Беларуси находились у деревень Юровичи Калинковичского и Бердыж Чечерского районов (26−24 тысячи лет до нашей эры). Сотрудник Института истории НАН Беларуси Александр Вашанов рассказал TUT.BY о сенсационных находках, самая древняя из которых датируется 250 тысячами лет.

Координаты самой древней стоянки на территории Беларуси следующие: Брестская область, Ивановский район, деревня Огово. Как об этом месте узнали археологи?

— Несколько последних лет житель города Иваново Юрий Селезнев, который очень интересовался археологией, начал ездить в карьер у деревни Огово, где добывали песок. На глубине порядка 13 метров он обнаружил достаточно интересные кремневые вещи и одновременно обратился к белорусским и российским археологам. Последние более активно, чем белорусы, исследуют палеолит (самый древний период каменного века: от 2,5 млн лет назад до 10 тысячелетия до н. э. — Прим. TUT.BY). Они подтвердили, что материал древний, выглядит очень архаично.

В прошлом году белорусские археологи исследовали Огово, собирали артефакты и представляли предварительные результаты на научных конференциях. Все ученые (из Франции, Германии и других стран) подтвердили, что материал очень древний.

— Мы возили туда геологов из БГУ во главе с Александром Мотузко. Они пришли к выводу, что эти материалы по геологическим отложениям имеют возраст не старше 250 тысяч лет. Это делает время заселения Беларуси более древним на сотню тысяч лет.

Более точная датировка, по словам Александра Вашанова, пока невозможна.

— К сожалению, мы пока не нашли органики (костные материалы и останки фауны. — Прим. TUT.BY). Но сама коллекция Огово насчитывает уже несколько тысяч артефактов. Есть рубила, чопперы (заостренная галька или валун размером до 7,5−10 см. — Прим. TUT.BY), пики, отщепы — достаточно серьезный материал. С этим памятником мы только начинаем работать.

По словам Вашанова, это не только самый древний памятник в Беларуси.

— Скорее всего, это будет одним из самых древних памятников на территории Восточной Европы. Аналогии по залеганию материала и самому материалу мы находили только в Германии.

Находка в Огово — не единственная.

— Сейчас мы с моим коллегой Александром Горшковым занимаемся исследованием памятника Новоселки около одноименной деревни Ветковского района Гомельской области. Кстати, наша экспедиция состоялось во многом благодаря вкладу обычных людей, которые помогли в том числе финансово. Так вот, в 2011 году наша коллега Анна Тимофеенко, которая занималась изучением более позднего периода, собрала там небольшую коллекцию кремневых изделий (порядка 30 предметов) и привезла их в Минск.

По словам Вашанова, он сразу заинтересовался артефактами.

— Кремень был покрыт толстым слоем патины (специфический налет на кремнях, иногда известкового происхождения. — Прим. TUT.BY). Иногда это может свидетельствовать о возрасте материала. Также смутило, что предметы имеют довольно архаичный облик. Мы проконсультировались с коллегами из Санкт-Петербурга, Варшавы. Они подтвердили, что эти вещи древние. Аналогии этим вещам можно найти в памятниках ориньякской культуры. Ориньяк — это первые кроманьонцы (предки всех современных людей). Возраст материалов может достигать 40 тысяч лет. Не старше. Пока нет материалов из органики, чтобы установить конкретные даты.

Но, как подчеркивает собеседник TUT.BY, это в любом случае старше, чем стоянка в Юровичах. Да и коллекция по артефактам уже больше, чем там.

— Скорее всего, это старейшая стоянка на юго-востоке Беларуси.

Новые находки заставили археологов пересмотреть старые коллекции.

— Во всех учебниках по археологии написано, что в Беларуси три среднепалеолитические находки из Светиловичей, Обидовичей и Подлужья (средний палеолит — часть палеолита. — Прим. TUT.BY). Когда мы начали пересматривать старые коллекции, оказалось, что их гораздо больше, и что самое интересное, одна из них, которая была найдена в Сморгонских карьерах, является одной из самых северных находок этого периода на территории Европы. Последние два года — это настоящий скачок в плане изучения палеолита Беларуси. 90 лет он молчал, а затем начал выстреливать древними памятниками.