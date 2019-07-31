Белорусский фристайлист Алексей Гришин продал золотую олимпийскую медаль, выигранную в 2010 году в Ванкувере, за 68,7 тысячи долларов. Об этом сообщает Insidethegames.

Награда была продана на аукционе. Покупателем стал коллекционер из Беларуси. Также Гришин заработал 28,4 тысячи долларов на продаже бронзовой награды Игр в Солт-Лейк-Сити в 2002-м.

Деньги понадобились белорусскому спортсмену для лечения близкого человека. Об этом сам фристайлист рассказал в середине июля. Все вырученные средства он пообещал направить на помощь заболевшему.

40-летний Гришин — олимпийский чемпион 2010 года, на его счету бронза Игр-2002. Он стал первым в истории Беларуси чемпионом зимней Олимпиады. Помимо этого, Гришин становился чемпионом мира в 2001 году.