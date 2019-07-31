Российский музыкант упрекнул силовиков за жесткий разгон акции протеста в Москве.

Разгон протестующих в Москве задел за живое лидера культовой группы «Машина времени», в связи с чем Андрей Макаревич записал песню о том, как российская полиция избивала участников митинга, передает «Диалог.UA«.

Песня артиста о событиях 27 июля в российской столице появилась в YouTube. В обличительных строках Макаревич высмеивает московских полицейских, которые безжалостно разогнали граждан. Музыкант уверен, что они надели маски, чтобы скрыть свой стыд.

Скажи мне, архангел, ОМОНа атлант,

Закованный в латы, как звёздный десант,

До ужаса вооружённый,

Зачем ты такой наряжённый?

Я знаю, зачем тебе рация, каска

И едкий в баллончике газ.

Скажи, для чего тебе чёрная маска

С прорезями для глаз?

Возможно, что ты перед внутренним взором

Рисуешь себя ослепительным Зорро,

Который по факту готов

Мочить неразумных врагов.

А может быть, маска нужна для острастки,

Чтоб знали, что люди, надевшие маски,

Порядок пришли защитить

И вовсе не склонны шутить

Наверно, всё так. Только я полагаю,

Задача у маски немного другая:

Она — чтобы не было видно,

Когда вам становится стыдно.

Становится стыдно, и больно, и жалко

Лупить безоружных резиновой палкой,

А после в присутственном зданье

На них же давать показанья.

Ответствуя перед небесным отцом,

Ты маской уже не прикроешь лицо

Там способов спрятаться нету,

Когда призывают к ответу.

И, не подымая на Господа глаз,

Ты будешь бубнить: «выполнял, мол, приказ,

Вопросы к комбату, мол, к бате»…

Но этот ответ не прокатит.