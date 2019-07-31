Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что в стране не намерены менять избирательное законодательство до тех пор пока не будет изменена Конституция.

«Закон будет меняться (избирательный — ИФ). Но, как вы знаете, позиция главы государства — не менять закон пока мы не изменим Конституцию . Пока действует старая система, нет смысла вносить декоративные изменения», — сказала Ермошина в интервью телеканалу «Беларусь 1» .

Глава ЦИК напомнила, что последний раз избирательное законодательство в стране менялось порядка 20 лет назад. «Очень многое устарело. Устарело такое понятия как трудовой коллектив, которого, в принципе, нет в гражданском законодательстве, устарело такое понятие как государственные средства массовой информации — их становится все меньше. То, что было в 2000 году, когда принималось (действующее — ИФ) законодательство конечно изменилось», — отметила она.

«Но могу сказать, что ЦИК своими постановлениями весьма модернизирует избирательные нормы: там, где мы можем не меняя закон дать какую-то современную правоприменительную практику, мы это делаем», — добавила Ермошина.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что в Беларуси планируется изменить Конституцию, в том числе по вопросам ограничения президентских полномочий и «транзита» власти.

«Я уверен, что новую Конституцию нам придется принимать. Надо будет усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может быть, после серьезного анализа, что-то надо будет предпринять по избирательной системе, вводить или не вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной», — сказал Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в марте текущего года.

«Я думал над этим вопросом, этот вопрос у меня в поле зрения. У любого президента, если он решил закончить политическую карьеру — это наиважнейший вопрос. Это обозвали транзит власти, но я на это шире смотрю. Я смотрю, какая будет наша Беларусь, какая страна достанется нашим детям. Это очень тяжелый и очень важный вопрос», — подчеркнул президент.

При этом он заявил, что в ближайшие два года изменения Конституции ожидать не следует. «Сейчас ломать избирательное законодательство, а тем более Конституцию, в эти два года, перед президентскими и парламентскими выборами нельзя. Ни в коем случае нельзя», — сказал президент.

В то же время, по словам Лукашенко, предложения об изменении Конституции он озвучит уже в ходе предвыборной кампании.

Президентские выборы в Беларуси, как ожидается, состоятся летом 2020 года.