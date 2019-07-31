Республиканское общественное объединение «Перспектива» направило письмо в Администрацию президента, Мингорисполком и МАРТ. В нем объединение предпринимателей розничной торговли предлагает вернуть на улицы белорусской столицы киоски малых предпринимателей.

Свое предложение ИП мотивируют тем, что сейчас в Минске ООО «Энерго-Ойл» получило разрешение на открытие табачных киосков шаговой доступности. В своем письме «Перспектива» апеллирует к равным правам субъектов хозяйствования и Конституции.

«Перспектива» предлагает вернуть киоски мелкорозничной торговли предпринимателей в Минск и организовать прозрачный процесс распределения мест на основе проведения открытых аукционов с участием малого бизнеса.

«Перспектива» заверяет, что ИП готовы продавать только белорусские товары и даже устанавливать киоски единого образца.

«Не будем напоминать про глас народа и его мнение, когда он узнает, что одним можно, а другим нельзя: если уж разрешили олигарху, то нужно дать и простым предпринимателям вести свой бизнес на равных», — говорится в письме.

Напомним, торговые киоски были убраны с улиц столицы еще в 2000-х годах. Тогда это мотивировалось заботой о внешнем виде города.