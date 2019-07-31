Беларусь и Эстония заключили договор о социальном обеспечении, текст которого опубликован 31 июля на Национальном правовом Интернет-портале.

Теперь белорусы смогут получать эстонскую пенсию, а эстонцы — белорусскую. Для этого необходимо проживать и работать на территории этих стран.

Для того, чтобы получать эстонскую пенсию, обязательно проживать «на территории Эстонской Республики в качестве постоянного резидента, или на основе разрешения о временном пребывании, или на основе вида на жительство». Отдельно оговорено, что проживанием в Эстонии считается пребывание в этой стране на протяжении как минимум 183 дней в течение 12 последовательных календарных месяцев.

Пенсию будут начислять за стаж работы, которую человек выполнял на территории Эстонии или Беларуси.

Также документом оговорено, что социальные пенсии в Беларуси и народная пенсия в Эстонии назначаются в соответствии с договором и законодательством той страны, на территории которой гражданин проживает, и выплачиваются на этой же территории. Для определения права на эстонскую пенсию учитывается период проживания на территории Беларуси при условии, что человек проживал на территории Эстонии не менее одного года непосредственно перед обращением за этой пенсией.

Договор был ратифицирован правительством Беларуси в июне нынешнего года.