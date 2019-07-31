Конкурс на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси может составить более четырех человек на место. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Со слов Лидии Ермошиной, на парламентских выборах, которые пройдут в ноябре, могут принять участие до 500 человек.

Лидия Ермошина заверила, что выборы обязательно будут альтернативными. Глава ЦИК подчеркнула, что политика государства направлена на то, чтобы около 30% депутатских мест были заняты «старослужащими». С такими депутатами уже проводятся бесед, чтобы понять, желают ли они выдвигаться и будут ли их поддерживать.