В Минске 26.07.2019 в три часа ночи задержали БМВ 7, в которой ехали аж 12 человек.

С помощью проблесковых маячков и громкоговорителей милиционеры потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал данные требования. Правда, уехал он недалеко, так как врезался в припаркованный грузовик.

Компания молодежи, как выяснилось, выпивала, а когда все спиртное закончилось, они решили съездить «за догонкой». По дороге в авто взяли новых участников вечеринки. В итоге в салоне ехали 8 человек, а 4 разместились в багажнике.

У водителя, кстати, не было прав и он был пьян — 1,44 промилле алкоголя. Владелец авто, который также ехал вместе со всеми, был лишен водительских прав в августе 2018-го на 3 года — за нетрезвое вождение. У него медицинский осмотр показал 1,88 промилле алкоголя.